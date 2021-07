Pedro Castillo é declarado presidente eleito do Peru

O esquerdista Pedro Castillo foi declarado nesta segunda-feira (19), vencedor das eleições presidenciais peruanas e, portanto, presidente eleito do Peru.

De acordo com o G1, o Jurado Nacional de Eleições, órgão responsável pelo processo eleitoral do país, oficializou mais de um mês depois do segundo turno, a vitória do candidato do partido Peru Livre sobre a direitista Keiko Fujimor.

A posse de Castillo está prevista para o dia 28 de julho. Keiko só reconheceu a vitória do adversário nesta segunda, horas antes da proclamação do resultado: "Nossa defesa da democracia não termina com a proclamação ilegítima de Castillo", criticou.