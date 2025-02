Passagem de Rafah, que liga Gaza a Egito, deve ser reaberta neste sábado (1º)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A passagem de fronteira entre Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e o Egito deve ser reaberta neste sábado (1º), após a soltura de reféns do acordo de cessar-fogo vigente entre Israel e Hamas. A informação é da agência de notícias AFP, repassada sob condição de anonimato por uma autoridade do grupo palestino e outra pessoa próxima às negociações.

O ponto de passagem de Rafah era vital para a entrada de ajuda humanitária em Gaza até que o Exército israelense tomou seu lado palestino em maio de 2024. Desde então, ele está fechado. Segundo o funcionário do Hamas, os mediadores do conflito informaram o grupo sobre a decisão de Israel de reativar a passagem.

Outra pessoa próxima às negociações disse à AFP que a iniciativa deve permitir a retirada de feridos, como parte do acordo de cessar-fogo. O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, disse que o primeiro grupo de pessoas doentes deixaria o território no sábado para tratamento no Egito.

Na segunda-feira (27), a União Europeia concordou em retomar sua missão de monitorar o ponto de passagem de Rafah, com 18 tropas locais e da UE, incluindo membros das forças de segurança italianas, espanholas e francesas.

A chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, afirmou que havia amplo acordo entre os Estados-membros de que a Missão de Assistência Fronteiriça da UE poderia desempenhar um papel decisivo no apoio ao cessar-fogo entre Israel e Hamas.

Nesta sexta-feira (31), Kallas postou em suas redes sociais: "A missão civil de fronteira da UE se desloca hoje para a travessia de Rafah a pedido dos palestinos e israelenses. Ela dará suporte ao pessoal palestino da fronteira e permitirá a transferência de indivíduos para fora de Gaza, incluindo aqueles que precisam de cuidados médicos".

Fontes de segurança egípcias confirmaram que membros da equipe da UE chegaram à instalação. Segundo as autoridades, as pessoas só poderão viajar em uma direção, de Gaza para o Egito, por enquanto. A travessia será administrada por membros da Autoridade Palestina e monitores europeus, disseram autoridades da agência de notícias AP e do Hamas.

Na sexta-feira, centenas de pessoas se manifestaram no Egito perto do posto de fronteira de Rafah contra a possível transferência de habitantes de Gaza para seu país, uma ideia lançada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O republicano recentemente lançou a ideia de "limpar a Faixa de Gaza" e forçar a Jordânia e o Egito a receber os palestinos que vivem lá -ambos os países rejeitaram as ideias.

Trump e o primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu devem se reunir na Casa Branca na próxima terça-feira (4), informaram na sexta os respectivos governos. Será o primeiro encontro pessoal entre os dois líderes desde o retorno do republicano ao cargo no último dia 20.

Israel e Hamas realizarão sua terceira troca de reféns e prisioneiros também neste sábado, sob o acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 19 de janeiro. Até o momento, o grupo islâmico libertou nessa leva 15 reféns em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinos por Israel.

O Hamas disse nesta sexta (31) que libertará o pai dos reféns mais jovens capturados em seu ataque, e outros dois -incluindo um cidadão americano e um francês. Yarden Bibas, Keith Siegel e Ofer Kalderon serão entregues no sábado, disse Abu Obeida, porta-voz do braço armado do grupo terrorista.

Yarden Bibas é pai do bebê Kfir, que tinha apenas nove meses quando foi sequestrado, e de Ariel, que tinha quatro anos na época do ataque. Não houve nenhuma palavra sobre o destino de Kfir e Ariel, ou sobre sua mãe Shiri, que foi sequestrada junto. O Hamas disse no final de 2023 que eles foram mortos por um bombardeio israelense nos primeiros meses da guerra.

O israelo-americano Keith Siegel também deve ser libertado. Ele foi feito refém com sua esposa Aviva, que foi libertada na primeira troca de reféns, em novembro de 2023. Os dois filhos de Ofer Kalderon, Erez e Sahar, sequestrados junto com ele, também foram libertados na primeira troca. A família do cidadão franco-israelense disse que aguarda com "imensa alegria misturada com angústia paralisante" sua libertação.

Na troca, 90 prisioneiros palestinos, incluindo nove cumprindo penas perpétuas e 81 cumprindo penas de longo prazo, serão libertados por Israel, segundo o escritório de informações de prisioneiros do Hamas.