Passagem de furacão no México deixa pelo menos 7 mortos

"Grace enfraqueceu rapidamente em terra, mas ainda assim causa chuvas muito fortes e inundações em partes do centro-leste do México", disse o NHC, órgão nacional dos EUA.

A passagem do Furacão Grace pelo México deixou pelo menos 7 mortos neste sábado (21). As informações foram do governador do Estado de Veracruz, Cuitláhuac García.

