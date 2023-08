Passageiros ficam presos a 61 m de altura após defeito em montanha-russa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma montanha-russa sofreu uma pane mecânica em um parque de diversão nos EUA, obrigando os passageiros a descerem a pé por uma escada na estrutura de ferro.

Um carrinho da montanha-russa Magnun XL-200 ficou preso em seu ponto mais alto, a 61 metros do chão, após uma falha mecânica no equipamento. O brinquedo fica no parque Cedar Point, em Ohio, nos EUA.

Os passageiros tiveram que sair dos assentos e desceram a pé por uma escada em uma estrutura de aço com o auxílio dos funcionários do parque. Ninguém se feriu.

O incidente foi resultado de uma "parada padrão do brinquedo" que resultou na saída das pessoas , segundo afirmou Tony Clark, diretor de comunicações do Cedar Point, à Fox News.

Clark explicou que a luz de advertência do motor do veículo sofreu uma pane e a montanha-russa não pôde ser reiniciada imediatamente.

Testemunhas relataram que nunca viram algo semelhante acontecer antes no parque.

A montanha-russa Magnum XL-200 atinge a altura de 62,48 metros e era a detentora do recorde no "Guinness Book of World Records", segundo o site do Cedar Point.

Considerada a primeira hiper-montanha-russa do mundo, ela pode atingir velocidades de até 115,9 quilômetros por hora e a viagem dura dois minutos e 45 segundos.