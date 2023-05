Passageiro abre porta durante voo, causa pânico e é preso na Coreia do Sul

O Ministério dos Transportes disse em comunicado que a polícia prendeu o homem que abriu a porta e que apura se houve violações das leis de segurança da aviação. Além disso, as autoridades investigam se a Asiana Airlines seguiu os protocolos para monitorar as saídas de emergência da aeronave

Alguns viajantes tiveram dificuldades respiratórias depois da abertura da porta, mas ninguém ficou gravemente ferido. "[Abrir a porta de emergência] é particularmente perigoso durante o pouso e a decolagem. Alguém da equipe de voo deveria ter parado aquele passageiro", disse Sohn Myong-hwan, professor do departamento de manutenção de aviação da Universidade Sehan, da Coreia do Sul.

Um passageiro não identificado disse à agência de notícias Yonhap que as pessoas que estavam próximas à porta pareciam ter desmaiado com o movimento. "Pensei que o avião ia explodir."

A aterrissagem aconteceu com segurança, ainda que nove pessoas, todas as quais adolescentes, foram hospitalizadas após o desembarque no Aeroporto Internacional de Daegu, a 240 km da capital Seul.

