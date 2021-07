Partido de humorista empata com legenda governista em eleições na Bulgária

CANNES, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Com uma campanha antissistema, o cantor e humorista búlgaro Stanislav "Slavi" Trifonov, 54, obteve uma votação expressiva para seu partido populista Este Povo Existe (ITN) nas eleições parlamentares de domingo (11) e conquistou um empate com a coligação de centro-direita do Gerb, de Boiko Borissov, 61.

Borissov obteve seu pior resultado eleitoral desde 2010, quando se tornou primeiro-ministro da Bulgária, o país mais pobre da União Europeia. Nos últimos anos, denúncias de corrupção levaram milhares de pessoas às ruas contra o governo, e o premiê não obteve votação nem apoio suficiente para se manter no poder no começo de abril. Um administrador interino foi nomeado pelo presidente búlgaro, Rumen Radev, rival de Borissov.

Na manhã desta segunda (12), a apuração de 95,22% das urnas dava ao ITN 23,66% dos votos, contra 23,91% do Gerb. As duas legendas foram as mais votadas. Slavi, que fundou seu partido no ano passado, conseguiu um avanço de cinco pontos percentuais desde abril, quando já havia surpreendido. A coligação governista perdeu três pontos nesses três meses.

Analistas previam que, com a contagem dos votos no exterior, os números do ITN poderiam ultrapassar os do Gerb.

Como nenhuma sigla obteve maioria, havia uma expectativa de que Slavi considerasse um acordo com a frente antigoverno formada pelas Bulgária Democrática e Levante-se! Fora, Máfia!, que cresceram a partir dos protestos pela renúncia de Borisov no ano passado. Os dois partidos também avançaram no número de votos e obtiveram 12,6% e 5%, respectivamente.

Juntos os três devem obter 110 assentos, menos que os 120 necessários para obter maioria, e, para montar uma coligação, seria preciso atrair outros partidos. Por enquanto, Trifonov não procurou nenhuma outra agremiação. "Nos últimos anos, coalizão se transformou em um palavrão", afirmou nesta segunda (12).

Figura polêmica, Slavi fez sucesso ao contracenar na TV com o boneco narigudo Sr. Cu-cu, e mais recentemente estrela no YouTube clipes musicais em que desfila em carros importados ao lado de mulheres vistosas. Seu discurso moralista também atrai críticas de ativistas de esquerda e cientistas políticos.

Em seu primeiro pronunciamento após a eleição, o artista disse que há anos anunciou a intenção de seguir um projeto político, mas tem ouvido e lido "todo tipo de fantasias e mentiras" sobre ele. "Me surpreende que as pessoas ainda não entendam o que fazemos: aquilo que a moral, a lei e o profissionalismo nos ditam", afirmou Trifonov à mídia búlgara.

A primeira participação do artista na política do país foi o lançamento de uma campanha para reforma do sistema político, há seis anos. Em 2016, um referendo foi realizado e a maioria da população votou pelas três mudanças incluídas na consulta: limite do financiamento público a partidos, introdução do voto obrigatório e de sistema dois turnos para a escolha do primeiro-ministro nas eleições parlamentares.

Apesar disso, o número de eleitores não alcançou o mínimo necessário para que a consulta popular tivesse peso legal, e a Assembleia da Bulgária não levou adiante as mudanças.

O episódio catapultou a popularidade de Trifonov, que liderou ações para que as opiniões majoritárias no referendo fossem adotadas. "Travamos batalhas na Justiça, protestamos, fizemos tudo que era legal para que o referendo fosse aprovado, mas a classe política jogou tudo no lixo. Isso eu não consegui engolir", afirmou ele à mídia búlgara nesta segunda.

O humorista apresentou nesta segunda um plano de governo e uma equipe, formada, segundo ele, por especialistas em cada uma das áreas: "Gente honesta e decente, de moral, que fale línguas, seja experiente e tenha se formado em universidades de prestígio".

Entre as principais prioridades de Trifonov estão a construção de creches e de um hospital infantil, a privatização de rodovias, a compra de até 1 milhão de tablets ou laptops para todos os alunos e professores da rede pública e uma reforma no sistema de compras públicas para elevar sua transparência.

Ele também prometeu enviar "um homem e uma mulher para a Nasa, para serem os primeiros astronautas búlgaros", e disse que é preciso recuperar a dignidade do Parlamento, "que nos últimos anos foi esmagado, marginalizado e humilhado".

Se nenhum partido conseguir formar um governo, a Presidência búlgara terá que convocar novas eleições.