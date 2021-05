Partes de foguete chinês caem próximo às Maldivas

A estrutura foi lançada em abril do ano passado e retornou à terra esta madrugada. A maior parte dos componentes se desintegrou em ao entrar na atmosfera, outras caíram no oceano a oeste do arquipélago das Maldivas.

A China anunciou neste domingo (9), que parte dos destroços do foguete Long March 5B caíram no Oceano Índico.

