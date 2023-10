Parlamentar no Reino Unido é demitido do governo após pedir cessar-fogo em Gaza

De acordo com o governo, Bristow foi demitido porque os comentários feitos por ele "não eram consistentes com os princípios de responsabilidade coletiva".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O parlamentar conservador Paul Bristow foi demitido do cargo de assessor do Departamento de Ciências, Inovação e Tecnologia do Reino Unido nesta segunda-feira (30) após enviar carta ao premiê, Rishi Sunak, pedindo que ele apoiasse um cessar-fogo permanente entre Israel e Hamas.

