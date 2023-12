Parlamentar britânico é alvo de suposto incêndio criminoso, diz polícia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia de Londres, na Inglaterra, investiga um suposto incêndio criminoso no escritório eleitoral do parlamentar Mike Freer. O incidente aconteceu neste domingo (24) à noite, véspera de Natal.

O QUE ACONTECEU

Freer, que também atua como subsecretário no Ministério da Justiça, não estava no local, segundo o jornal britânico The Guardian. Ninguém ficou ferido.

O incêndio aconteceu em um galpão do seu escritório no norte de Londres, danificando a parte de trás do prédio.

Fotos publicadas no "X" - antigo Twitter - mostram o estado do escritório e de parte do prédio após o incêndio. É possível ver cadeiras, mesas e outros objetos queimados pelo fogo.

O parlamentar conservador disse que essa foi "uma das muitas ameaças" que enfrentou. "Felizmente, eu não estava cumprindo minha rotina normal de lidar com a papelada. Estou grato que os inquilinos do andar de cima também não estavam em casa. Caso contrário, a história seria completamente diferente".

O suposto incêndio criminoso acontece em meio a reclamações de vários parlamentares britânicos sobre a segurança deles, ressalta o jornal britânico. Manifestantes pró-Palestina atacaram os escritórios dos parlamentares por posicionamentos sobre o conflito entre Israel e o Hamas.

Em 2021, o homem que matou o então parlamentar britânico David Amess foi flagrado espionando também o escritório eleitoral de Freer. O assassino ainda fez uma pesquisa sobre os ministros conservadores Michael Gove, Dominic Raab e Ben Wallace e o líder trabalhista, Keir Starmer.