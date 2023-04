Paris vira 1ª capital europeia a proibir patinetes elétricas após referendo contestado

Críticos dos veículos afirmam que é frequente ver seus usuários desrespeitando as regras de trânsito, andando na contramão e atropelando pedestres nas calçadas, e se queixam que eles costumam ser abandonados a esmo no espaço público, atravancando a passagem de pedestres.

Paris registrou só no ano passado 408 acidentes com patinetes elétricas e meios de transporte semelhantes. Sete pessoas morreram nos episódios, e outras 459 ficaram feridas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.