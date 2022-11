Paramédica socorre vítima de batida sem saber que era a filha; jovem morreu

"Estamos sobrecarregados com a dor e absolutamente destruídos. A dor que estou sentindo é como nenhuma dor que já senti, é indescritível", acrescentou Erickson em uma página do GoFundMe criada pela amiga da família Lindsay Sandalack.

O fato ocorreu no dia 15 de novembro, ao norte de Calgary, no Canadá, segundo o site People. Ela estava transitando pela via quando viu o acidente e percebeu que uma passageira ficou presa, com ferimentos graves.

