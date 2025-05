Papa Leão XIV celebra primeira missa e declara: "Que a Igreja seja farol"

O papa Leão XIV celebra sua primeira missa na manhã desta sexta-feira (9), na Capela Sistina, no Vaticano. Em sua pregação, ele afirmou a "Igreja Católica precisa ser um farol para o mundo" e que "Deus lhe confiou ser administrador fiel da mesma".

"Deus me confiou este tesouro para que, com a sua ajuda, eu possa ser seu administrador fiel em benefício de todo o Corpo Místico da Igreja. Ele o fez para que ela seja cada vez mais plenamente uma cidade sobre o monte, uma arca de salvação navegando pelas águas da história e um farol que ilumina as noites deste mundo", ministrou.

O cardeal Robert Francis Prevost foi escolhido o novo pontífice no segundo dia do conclave realizado com a participação de 133 cardeiais de diferentes países. Ele é o primeiro papa americano da história e tinha muita proximidade com o papa Francisco, que defendia valores como a simplicidade, a paz e a esperança.

O religioso também tem cidadania peruana, adquirida em 2015, após realizar vários trabalhos com comunidades carentes no país ao longo dos anos.