Papa Francisco viaja pela 1ª vez desde o início da pandemia de Covid-19

O Papa Francisco deve sair de Roma, no próximo mês, para visitar a cidade italiana de Assis. É a primeira vez que ele viaja desde que o país foi tingido pela pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o site UOL, a carta do papa Francisco é sobre o mundo pós-pandêmico deve ser, e será chamada de "Todos os irmãos". O papa realizou esta semana sua audiência geral semanal em público pela primeira vez em seis meses, enquanto o Vaticano lentamente parece voltar ao normal após o bloqueio prolongado do coronavírus.