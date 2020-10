Papa Francisco usa máscara pela 1ª vez em público após críticas

Pela primeira vez o Papa Francisco apareceu com uma máscara em público nesta terça-feira (20). A aparição aconteceu durante um culto de orações pela paz ao redor do mundo com outros líderes religiosos.

Segundo a Reuters, o papa usou uma máscara branca durante a cerimônia na Basílica de Santa Maria em Aracoeli, em Roma. Anteriormente ele havia usado uma máscara somente dentro de um carro que o levou a suas audiências semanais no Vaticano.

Ele vinha sendo criticado, particularmente nas redes sociais, por não usar uma máscara em suas audiências gerais e por algumas vezes chegar relativamente perto de visitantes.