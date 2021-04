Papa Francisco pede por avanço da vacinação contra covid-19 em missa de Páscoa

Como de costume, a mensagem de Páscoa do Papa abrangeu conflitos e crises humanitárias em todo o mundo, embora tenha focado na saúde global. Francisco mencionou sua visita ao Iraque no mês passado, onde defendeu a minoria cristã sitiada do país, e também reiterou seus apelos de longa data para o fim da guerra civil na Síria, "onde milhões de pessoas vivem atualmente em condições desumanas". Ele também manifestou sua solidariedade aos jovens de Mianmar, "que se empenham pela democracia" e citou ainda o Iêmen, a Líbia, a Ucrânia, o Sahel e a Nigéria, bem como a região de Tigré e Cabo Delgado, em Moçambique.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.