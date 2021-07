Papa Francisco celebra missa da janela do quarto de hospital após cirurgia

Ele também aproveitou o momento para pedir paz no Haiti, que está em conflito armado desde a morte do presidente Jovenel Moise. O presidente foi assassinado em casa na última quarta-feira (7).

Além dos fiéis que se concentravam na frente do hospital, pacientes e médicos também encheram as janelas do prédio para acompanhar a oração e as palvavras do Papa.

O Papa Francisco emocionou os fiéis ao surgir na janela do quarto do Hospital Gemelli para realizar a tradicional oração semanal.

