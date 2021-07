Papa Francisco aparece pela primeira vez após cirurgia

De acordo com a CNN, aos 84 anos, o pontífice está em boas condições gerais e do 10º andar do Hospital Gemelli leu um texto previamente preparado, por cerca de 10 minutos, mas também adicionou comentários improvisados.

O Papa Francisco apareceu em público no domingo (11) pela primeira vez desde que foi submetido a uma cirurgia intestinal há uma semana. Ele apareceu na varanda do hospital para conduzir sua oração semanal em frente a centenas de pessoas.

