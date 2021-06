Pandemia da Covid-19 está fora de controle na Venezuela, afirma ONG

De acordo com o R7, os dados oficiais do governo indicam que 250.309 casos e 2.814 mortes por covid-19 foram registrados na Venezuela desde o início da pandemia. Além disso, a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, afirmou que "cerca de 11% dos venezuelanos foram vacinados contra a covid-19".

"É cada vez mais evidente que não há controle sobre a informação. Não há controle de morbidade. Não há controle de óbitos. Não há controle do que acontece nos hospitais e não há controle de vacinação. Este é um alerta, a pandemia na Venezuela está fora de controle", escreveu a ONG no Twitter.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.