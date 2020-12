Pandemia chega a 67,5 milhões de casos e 1,5 milhões de morte no mundo

A pandemia do novo coronavírus já provocou pelo menos 67.540.770 casos confirmados e 1.545.320 de mortes, segundo o site UOL.

Até esta segunda-feira (07), os casos contabilizados refletem apenas uma parte do número real de infecções, tendo em conta que alguns países apenas testam os casos graves e outros têm uma capacidade limitada de testagem. Ao todo, cerca de 42.919.500 pessoas já foram recuperadas.

No mundo, em apenas um dia foram registrados 7.992 óbitos e 514.050 novos casos de infecção. Ainda de acordo com o site, os países que mais registraram o maior número de mortes nos seus últimos relatórios foram os Estados Unidos (1.390), Rússia (562) e Itália (528).

Pelo menos, 5.714.557 pessoas foram declaradas recuperadas neste país.

Depois dos EUA, os países mais afetados são o Brasil, com 177.317 mortes e 6.623.911 casos, a Índia, com 140.958 mortes e 9.703.770 casos, o México, com 110.074 óbitos e 1.182.249 casos e o Reino Unido, com 61.434 óbitos e 1.737.960 casos.