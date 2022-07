Países do G20 pedem fim da Guerra da Ucrânia em meio a birra de chanceleres

Para Baerbock, ao sair de cena Lavrov demonstra que "não está interessado na cooperação internacional nem no diálogo com outros sócios".

O russo também criticou o fato de os países ocidentais utilizarem o G20 para criticar seu país e não para abordar os grandes problemas do planeta. "Nossos sócios ocidentais estão tentando evitar falar sobre os temas da economia mundial. A partir do momento em que falam, apresentam uma crítica desenfreada à Rússia sobre a situação na Ucrânia e nos chamam de agressores e inovadores."

O recado aos "colegas russos" não nomeados faz parte da espécie de boicote que Blinken impôs aos representantes do Kremlin. O americano se negou a ter uma reunião com Lavrov. A última conversa entre os dois foi em janeiro, na Suíça, onde o diplomata de Washington advertiu a Rússia das sérias consequências contra Moscou em caso de invasão da Ucrânia --cenário até então hipotético que viria a se concretizar pouco mais de um mês depois do encontro.

O chefe da diplomacia americana se reuniu com ministros da França, da Alemanha e do Reino Unido para falar sobre a guerra. Blinken denunciou a responsabilidade da Rússia na crise alimentar mundial e pediu a Moscou que autorize a saída de grãos da Ucrânia. "Aos nossos colegas russos: a Ucrânia não é o seu país. Os grãos deles não são os grãos de vocês. Por que vocês estão bloqueando os portos?", questionou

Na presença de Lavrov, a chanceler indonésia, Retno Marsudi, fez coro ao colega americano. "É nossa responsabilidade terminar com a guerra o mais rápido possível e resolver nossas divergências na mesa de negociações, não no campo de batalha."

Inicialmente previsto para discutir a recuperação econômica no pós-pandemia, o encontro foi dominado pelas discussões sobre o conflito no Leste Europeu. Até mesmo a tradicional foto em grupo dos líderes presentes foi cancelada.

