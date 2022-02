Países da Europa fecham espaço aéreo para voos da Rússia em meio a guerra na Ucrânia

O fechamento do espaço aéreo significa que rotas saindo de Moscou podem levar mais tempo para chegarem aos destinos, pois precisam contornar os países onde o banimento está ativo. Por exemplo, uma viagem da capital russa para Budapeste leva em torno de 75 minutos a mais, de acordo com o site Flightradar 24.

Neste sábado (26), Estônia, Látvia, Romênia e Eslovênia avisaram que baniriam as companhias aéreas russas. A República Tcheca fechará seu espaço aéreo a partir do domingo (27) --o país já havia proibido as empresas aéreas russas de operarem no solo em aeroportos locais.

