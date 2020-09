País obriga quem não usa máscara a cavar covas de vítimas da Covid-19

Moradores que se recusam a usar máscaras são forçados a cavar sepulturas para vítimas da Covid-19, em parte rural da Indonésia, onde o uso é obrigatório.

De acordo com a CNN, o objetivo é que o trabalho e empatia convençam as pessoas a fazerem a sua parte para conter a pandemia. No país, parte da população reluta em usar máscaras e a praticar o isolamento social. Três homens de meia-idade e outros cinco menores, receberam a punição, no último dia 9 de setembro.

Na Indonésia, cerca de 230 mil pessoas foram infectadas, dessas, 160 mil se recuperaram e pelo menos 9.100 morreram.