Pai quebra vidro e resgata bebê trancado em carro sob 40ºC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem, que não teve a identidade divulgada, teve que quebrar o para-brisa de seu carro para resgatar o filho, que ficou preso no veículo sob temperatura de 40ºC, no Texas, EUA, no dia 19 de julho.

Um vídeo mostra o momento em que o pai quebra o vidro e retira o bebê. O caso ocorreu na cidade de Harlingen.

Segundo a polícia local, o bebê e as chaves do carro foram trancados acidentalmente dentro do veículo. O homem, então, usa uma chave de roda para quebrar o vidro frontal. O casal não sofrerá nenhuma acusação formal.

A temperatura no local era de cerca de 40°C, por conta da intensa onda de calor que atinge o hemisfério Norte.

A NHTSA, agência de trânsito dos EUA, estima que 40 crianças morrem por ano trancadas em carros em altas temperaturas. A orientação é que os pais nunca deixem as crianças sozinhas em carros trancados, e que chamem os bombeiros se não conseguirem libertar seus filhos.