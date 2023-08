Pai de crianças resgatadas na Colômbia é preso por suposto abuso sexual

Your browser does not support the video tag.

A Polícia da Colômbia prendeu Manuel Ranoque, pai e padrasto das 4 crianças resgatadas na Amazônia, por suposto abuso sexual contra um menor de idade.

Segundo o jornal britânico “Caracol”, com a prisão de Manuel as crianças ficaram sob a tutela do governo.

A mãe das crianças morreu na queda do avião no dia 1º de maio. As crianças sobreviveram ao acidente e se perderam na mata por 40 dias.

Manuel foi denunciado por familiares por abuso sexual e maus-tratos. Ele, que é pai das duas crianças menores e padrasto das duas mais velhas, negou as acusações.