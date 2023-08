Pai de crianças colombianas resgatadas na selva é preso por suposto abuso sexual

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia da Colômbia prendeu nesta sexta-feira (11) Manuel Ranoque, pai e padrasto das crianças que ficaram 40 dias perdidas na Floresta Amazônia após um acidente de avião em maio no país vizinho. Até o momento, se sabe que ele é acusado de abuso sexual.

As quatro crianças, que tem entre 11 meses e 13 anos, estão sob custódia do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar -Ranoque é pai dos menores e padastro das duas maiores.

As crianças desapareceram no dia 1º de maio, quando o monomotor Cessna 206 decolou em Araracuara com destino a San Jose del Guaviare. Já na região onde deveria pousar, emitiu um alerta devido a uma falha no motor e desapareceu dos radares. Além das quatro crianças, estavam a bordo três adultos: o piloto, Hernando Murcia Morales, o líder indígena Herman Mendoza e a mãe dos menores, Magdalena Mucutuy. Os três morreram, e seus corpos foram encontrados no avião.

Segundo um militar responsável pelas buscas, durante a operação todos fugiam de dissidentes do acordo de paz entre o antigo grupo guerrilheiro Farc e o governo.