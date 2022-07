Padre russo agride capelão ucraniano com cruz em funeral de soldado

O site Vinbazar informou que a polícia da cidade de Vinnytsia foi comunicada do incidente e as autoridades abriram uma investigação criminal para apurar o caso de lesão corporal intencional. O capelão foi encaminhado para fazer perícia e aguarda o resultado das apurações.

Os vídeos compartilhados pela Nexta e pelo site ucraniano Vinbazar mostram o padre russo subindo ao altar, com a cruz na mão, empurrando e puxando a roupa do capelão, que o empurra. Na sequência, o padre tenta acertar o capelão ucraniano com a cruz, enquanto a vítima coloca as mãos na frente do corpo para tentar se defender.

Anatoliy, que é da Igreja Ortodoxa da Ucrânia, celebrava o funeral do soldado Oleksandr Zinivy, no dia 22 de julho, na cidade ucraniana de Mykolaiv, quando sofreu o ataque.

