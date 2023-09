Padre é preso suspeito de dopar e estuprar ao menos 5 mulheres

Um padre, de 34 anos, foi preso suspeito de dopar e estuprar ao menos cinco mulheres em Vélez-Málaga, na Espanha. As vítimas faziam parte do mesmo grupo de amigos.

O caso foi denunciado em agosto desse ano quando uma mulher com quem o padre dividia um apartamento na cidade de Melilla encontrou vídeos onde o suspeito aparecia abusando das vítimas enquanto estavam desacordadas.

Quando a polícia identificou as vítimas e as questionou sobre os abusos nenhuma conseguia lembrar dos episódios. Elas se lembram da data ou do local em que estavam com o padre, mas não da hora em que teria acontecido, o que dificulta a investigação.

Ao jornal espanhol El País, fontes informaram que ainda não sabem que tipo de substância o padre utilizava para dopar as vítimas.

Os casos aconteceram entre os anos de 2017 e 2019 em diferentes locais durante viagens em grupo dos amigos do suspeito.

O padre está preso preventivamente sob a acusação de quatro agressões sexuais sob sujeição química e cinco crimes contra a privacidade.

A diocese de Málaga comunicou que não pode “deixar de expressar o pesar como comunidade católica comprometida com o cuidado e o serviço de toda a sociedade, especialmente dos mais fracos e necessitados. Mais grave condenação contra qualquer tipo de humilhação ou abuso de mulheres". A entidade ainda garantiu que colaborou com a Justiça "e continuará a oferecer a sua cooperação para todas as diligências que sejam necessárias para facilitar a investigação".