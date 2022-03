Padre brasileiro ajuda pessoas a se abrigarem em igreja em Kiev

Padre Lucas é da cidade de Álvares Machado, no interior de São Paulo. Membro do Caminho Neocatecumenal, ele tem 36 anos e está na Ucrânia desde 2004, onde fez o seminário Redentores Mater de Kiev.

Na maior parte do tempo, o grupo fica no subsolo da igreja, que tem uma estrutura mais forte, de metal e concreto. Ali acontecem celebrações e é onde algumas pessoas dormem.

Enquanto milhares de pessoas tentam sair do território ucraniano para escapar da guerra, outras pessoas insistem em ficar e se ajudar. É o caso do padre brasileiro Lucas Perozzi Jorge, que tem recebido pessoas para se abrigarem na igreja em que trabalha em Kiev. São 35 até este momento, entre paroquianos e moradores da comunidade. Uma família com seis crianças é aguardada.

