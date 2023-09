Ovelhas comem 300 kg de maconha na Grécia

"O problema era como persegui-las para tirá-las da fazenda, porque eles não paravam. As ovelhas saltaram mais alto que as cabras e isso nunca acontece. Lógico, porque comeram cerca de 300 quilos [de maconha]", disse Yiannis Bourounis, dono da produção.

"Não sei se é para rir ou chorar. Tivemos calor, perdemos muita produção. Tivemos as inundações, perdemos quase tudo. E o melhor, depois de tudo isso, um rebanho de ovelhas, que não sei como, entrou no estabelecimento e começou a comer o que restava. Sinceramente, não sei o que dizer", contou.

"Estou muito bem, mas melhores são as ovelhas, cheias de loucura e. Eles veem tudo como bonito", disse o proprietário do cultivo, Yiannis Bourounis, em tom de brincadeira, em declarações a uma rádio local.

