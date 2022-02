Otan aponta 'risco real' de um conflito armado na Europa

As autoridades ucranianas minimizaram nesta sexta-feira as declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo aos seus concidadãos que deixem este país devido ao risco de uma invasão russa.

"O número de soldados russos aumenta, enquanto os prazos de advertência diminuem", avisou Stoltenberg na base de Mihail Kogalniceanu, no sudeste da Romênia, perto do mar Negro. Os ocidentais levam semanas acusando Moscou de preparar uma agressão militar contra a Ucrânia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.