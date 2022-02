Ortega deixa ex-aliados definharem na prisão na Nicarágua

Diferentemente dos sete pré-candidatos que pensavam em disputar as eleições contra Ortega no ano passado, Dora não pensava sequer em voltar à política e não concorria a nenhum cargo público. Sua condenação, nessas condições, só se justifica mesmo como puro desejo de vingança.

Familiares de Torres querem saber o que ocorreu, pois o ex-general, que sequer havia sido julgado, havia entrado com saúde na prisão. Nas últimas visitas, seus parentes foram impedidos de vê-lo. Testemunhas de dentro da prisão afirmam que estava com feridas nas pernas e nas costas, devido às torturas, e que seu estado de saúde vinha se deteriorando.

Torres tinha 73 anos. Por muito tempo depois do evento acima descrito, havia sido parceiro político de Ortega, sendo vice-ministro do interior e chefe das Forças Armadas. As diferenças surgiram nos anos 90, quando Torres passou a discordar dos métodos de Ortega e do rumo autoritário e dogmático que vinha dando ao sandinismo.

Neste sábado, a ditadura, agora de Ortega, deixou Hugo Torres, seu antigo aliado e responsável pela sua liberdade, morrer depois de sofrer torturas como preso político na prisão de El Chipote _onde também estão os 47 presos políticos do atual regime recolhidos no ano passado, antes das eleições de fachada que deram um novo mandato ao ditador e à sua mulher e vice, Rosario Murillo.

