Opositor é retirado à força do Parlamento de Israel após criticar mortes em Gaza; vídeo

O parlamentar comunista israelense Ayman Odeh foi expulso do Knesset por denunciar os crimes de Benjamin Netanyahu em Gaza. pic.twitter.com/XweoX5KKWH — Ana Garcias (Ana_Garcias888) May 22, 2025

O Parlamento de Israel foi palco de um tumulto nesta quarta-feira (21), quando o deputado árabe-israelense Ayman Odeh, membro da oposição, foi retirado à força do plenário. Odeh discursava contra parlamentares que apoiam o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, criticando as mortes na Faixa de Gaza. "Vocês não sabem como eu os vejo fracos, após um ano e meio de uma guerra na qual vocês mataram 19 mil crianças", disse, antes de ser interrompido por adversários e expulso do local.

O episódio ocorre em meio à grave crise humanitária provocada pelo conflito entre Israel e o grupo Hamas. Segundo o ministro da Saúde palestino, Majed Abu Ramadan, 29 crianças morreram de fome nos últimos dias na Faixa de Gaza, em decorrência da falta de alimentos. Israel bloqueou totalmente a entrada de ajuda humanitária no território há 11 semanas, mas afirma ter liberado o envio de suprimentos nesta semana — o que, segundo a ONU e organizações humanitárias, ainda é insuficiente.

Em pronunciamento nesta quarta-feira (21), Netanyahu afirmou que Israel pretende assumir o controle total da Faixa de Gaza e que os civis devem ser deslocados para o sul do território. O premiê israelense também afirmou que a guerra só será encerrada com a libertação de todos os reféns e a retirada completa do Hamas do poder, reiterando que resistirá às pressões internacionais e internas para suspender a ofensiva militar.

O conflito, que já dura mais de um ano e meio, tem causado milhares de mortes e devastação em Gaza. Organizações internacionais alertam para o risco iminente de fome generalizada entre a população civil, principalmente entre crianças. A ONU reforça o apelo por um cessar-fogo imediato e pela ampliação da entrada de ajuda humanitária na região.