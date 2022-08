Opositor de Putin chama guerra de guerra e é preso por 'desacreditar o Exército'

A lei permite que as ofensas iniciais sejam tratadas como "violações administrativas" puníveis com multas, mas os reincidentes correm o risco de serem processados criminalmente.

A Rússia trata o conflito como uma "operação militar especial", e as pessoas podem ser processadas se usarem as palavras "guerra" ou "invasão". O crime, introduzido recentemente, acarreta uma pena de prisão de até cinco anos.

