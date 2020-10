Opositor de Maduro, Leopoldo Lopez, foge da Venezuela

Leopoldo Lopez, opositor do presidente venezuelano Nicolás Maduro, e mentor do autoproclamado presidente Juan Guaidó, fugiu em direção à Espanha, informou a agência AFP neste sábado (24).

De acordo com fontes ouvidas pela agência, Lopez deixou a casa do embaixador espanhol em Caracas, se dirigindo à Colômbia, e especula-se que ele o destino final seja a Espanha. A família dele já está no país europeu.

Em 2014, ele foi preso liderando protestos contra Nicolás Maduro, e recebeu liberdade provisória em 2017.

Lopez se tornou mentor de Juan Guaidó em 2017, durante a sua prisão domiciliar por liderar protestos contra Nicolás Maduro. Após a Guaidó se autoproclamar presidente interino da Venezuela, o grupo tentou uma rebelião militar contra Nicolás Maduro, em abril de 2019,, que fracassou. Leopoldo Lopez, então, se refugiou com a diplomacia chilena e depois com a espanhola.