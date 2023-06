Operação de resgate na Índia vira 'coleta de corpos' após colisão histórica de trens

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Equipes de resgate não encontraram mais sobreviventes no acidente de trem na Índia que deixou até agora 288 mortos, informaram oficiais neste sábado (3), no que foi o quarto pior desastre ferroviário da história do país.

O descarrilamento de um trem de passageiros na sexta (2), em Balasore, no estado de Odisha, também feriu ao menos 850 pessoas. Após descarrilarem, os vagões do Superfast Express invadiram outro trilho, onde foram atingidos pelo Coromandel Express, que ia em alta velocidade na direção oposta.

Um trem de mercadorias, que estava estacionado no local, também foi atingido. O impacto da colisão descarrilou 12 vagões do Coromandel Express e arremessou 50 passageiros pelas janelas. Algumas partes do trem ficaram completamente destruídas; outras foram vistas com pedaços de metal retorcidos e manchas de sangue.

"Por volta das 22h [de sexta-feira] conseguimos resgatar os sobreviventes. Depois disso, tratava-se de recolher cadáveres", disse Sudhanshu Sarangi, diretor do departamento de bombeiros e emergência do estado de Odisha, à agência Associated Press. "Isso é muito, muito trágico. Nunca vi nada assim na minha carreira."

Horas depois, Sarangi afirmou que não esperava encontrar mais nenhum sobrevivente.

Neste sábado, o primeiro-ministro Narendra Modi visitou o local do acidente, falou com as equipes de resgate e depois foi a um hospital de Balasore para encontrar algumas das vítimas.

Modi pediu ao ministro da Saúde, Shri Mansukh, que toda a ajuda necessária seja dada aos feridos e às suas famílias. O governo decretou o sábado como um dia nacional de luto em respeito às vítimas.

"Este é um acidente muito perturbador. Os responsáveis devem ser punidos e não serão poupados. O governo não deixará pedra sobre pedra para os feridos. Não podemos trazer de volta aqueles que perdemos, mas estamos com as famílias", afirmou Modi.

O trabalho de desobstrução das vias começou no sábado, com os vagões e destroços sendo removidos do local do acidente, segundo o jornal Times of India.

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou em sua conta no Twitter neste sábado que seus pensamentos estão com as famílias das vítimas e que a França se solidariza com o acidente.

Um sobrevivente não identificado disse ao NDTV News ter sido acordado pelo barulho do trem descarrilando. "De repente, vi dez a 15 pessoas mortas. Consegui sair do vagão e vi muitos corpos desmembrados."

Outro sobrevivente, Arjun Das, afirmou à televisão local que as pessoas gritavam por socorro. "Havia feridos caídos por toda parte, dentro dos vagões e nos trilhos. Quero esquecer as cenas", acrescentou.

Pouco depois do acidente na sexta, o ministro de Ferrovias, Ashwini Vaishnaw, anunciou uma série de indenizações às vítimas. Às famílias dos mortos, afirmou, seria dado 1 milhão de rúpias (R$ 60 mil, aproximadamente). Aos feridos de maneira grave, 200 mil rúpias (R$ 12 mil). E, aos feridos de forma leve, 50 mil rúpias (R$ 3.000).

A operação de resgate, que contou com ao menos 200 ambulâncias, avançou pela madrugada no horário local. Enquanto as equipes de resgate trabalhavam, dezenas de corpos jaziam junto aos trilhos, cobertos por lençóis brancos, antes de serem levados para uma escola de ensino médio da região, que virou um mortuário temporário.

Incidentes como o desta sexta não são raros na Índia, que tem uma das maiores malhas ferroviárias do mundo. O mais letal deles aconteceu em junho de 1981, quando um trem superlotado que levava 800 passageiros para Saharsa, no nordeste do país, descarrilou ao passar por uma ponte e caiu no rio Bagmati durante um ciclone. Cerca de 200 corpos foram encontrados, mas centenas de pessoas desapareceram —na época, o governo da Índia divulgou que apenas 88 foram resgatados com vida.

Em 1995, o país assistiu a mais um grande desastre. Em agosto daquele ano, o Purushottam Express, que viajava a 100 quilômetros por hora, bateu na traseira do Kalindi Express, que estava parado na linha após ter atropelado uma vaca em Ferozabad, no norte da Índia. O choque foi ouvido a vários quilômetros de distância por moradores. Cerca de 2.000 pessoas viajavam em ambos os trens, e pelo menos 350 delas morreram.

OS ACIDENTES DE TREM MAIS LETAIS DA HISTÓRIA DA ÍNDIA

*jun.1981 - 800 mortos*

O número não é exato, mas calcula-se que até 800 pessoas morreram após um trem cair em um rio no norte da Índia durante um ciclone

*jul.88 - 106 mortos*

Após um trem sair dos trilhos e cair em um lago no sul da Índia, 106 pessoas morreram

*ago.95 - 350 mortos*

Pelo menos 350 pessoas morreram quando um trem bateu na traseira de outro em uma cidade a 300 km de Nova Déli

*ago.99 - 285 mortos*

Cerca de 285 pessoas morreram e 350 ficaram feridas após um choque de trens no leste da Índia, quando a maioria dos passageiros dormia

*out.05 - 77 mortos*

Vários vagões de um trem de passageiros descarrilam no sul da Índia, matando 77 pessoas

*jul.11 - 70 mortos*

Cerca de 70 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas quando um trem descarrilou em Fatehpur, no norte do país

*nov.16 - 146 mortos*

Cerca de 146 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas após um trem descarrilar no norte da Índia

*jan.17 - 41 mortos*

Diversos vagões de um trem de passageiros saíram dos trilhos no sul do país, levando à morte 41 pessoas

*out.18 - 59 mortos*

Um trem de passageiros atravessou uma multidão reunida nos trilhos para um festival na cidade de Amritsar, no norte da Índia, matando pelo menos 59 pessoas e ferindo 57