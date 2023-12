ONU nomeia holandesa próxima a palestinos para coordenar ajuda a Gaza

Kaag tem longo histórico de atuação no Oriente Médio e é casada com Anis al-Qaq, um dentista palestino que trabalhou no Ministério do Planeamento e Cooperação Internacional da Autoridade Nacional Palestina.

Até aqui, Kaag era ministra das Finanças e vice-premiê da Holanda. Ela anunciou em suas redes sociais nesta terça-feira que renunciou ao cargo. De qualquer modo, já o deixaria em breve, uma vez que é membro do governo cessante do premiê Mark Rutte, que renunciou em julho.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.