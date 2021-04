ONU antecipa 4 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 ao Brasil

Ao menos 4 milhões de doses de vacinas contra Covid-19, devem ser antecipadas nesta mês de abril para o Brasil, segundo anunciou na sexta-feira (16), a Organização das Nações Unidas (ONU). A antecipação ocorrerá por meio do consórcio Covax Facility, co-liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo a Reuters, o anúncio do repasse foi feito em reunião virtual de dirigentes da ONU e da OMS com 22 governadores e 4 vice-governadores do Fórum de Governadores do Brasil nesta sexta.

O programa oferece auxílio especialmente a países em desenvolvimento, permitindo que eles vacinem profissionais de saúde e outros grupos em alto risco, mesmo se seus governos não conseguiram garantir vacinas com os fabricantes.

No caso do Brasil, foram adquiridas 42,5 milhões de doses de vacinas por meio do programa.

No dia 21 de março, o Brasil recebeu o primeiro lote de 1.022.400 doses de vacinas da AstraZeneca/Oxford contra Covid-19 por meio do Covax Facility.