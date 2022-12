Ônibus com migrantes são deixados perto da casa de Kamala Harris no Natal

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Cerca de 130 migrantes, inclusive famílias com crianças, foram colocados em ônibus por autoridades do Texas, e deixados no fim de semana de Natal perto da casa da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, em Washington.

As informações são de Tatiana Laborde, diretora-gerente do SAMU First Response, uma agência de socorro que trabalha na cidade de Washington.

Ela diz que os grupos de ajuda foram informados sobre o transporte de migrantes e aguardavam para distribuir cobertores e levá-los para uma igreja no bairro de Capitol Hill. Há semanas, os Estados Unidos enfrentam uma onda de frio congelante.

O governo do Texas, de Greg Abbott, não comentou sobre o transporte dos migrantes. Ele é um crítico das políticas de imigração de Joe Biden.

Alguns governadores republicanos têm transportado migrantes para cidades lideradas por democratas no norte dos Estados Unidos. Na semana passada, nove ônibus de migrantes foram deixados em Washington.

"Ultimamente, o que temos visto é um aumento de pessoas do Equador e da Colômbia", disse Tatiana Laborde. Anteriormente, muitos venezuelanos chegavam de ônibus, acrescentou ela.

A maioria dos recém-chegados tentam chegar a Nova York ou Nova Jersey, onde têm parentes ou apoio da comunidade.