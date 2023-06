Ônibus com convidados de casamento capota e mata 10 pessoas na Austrália

Um convidado do casamento disse que o dia tinha sido um "conto de fadas" até a notícia do acidente. "Todos nós começamos a entrar em pânico", disse ele.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse que é "tão cruel, tão triste e tão injusto" que um "dia alegre em um lugar bonito como aquele termine com uma perda tão terrível de vidas". "As pessoas alugam um ônibus para casamentos para manter seus convidados seguros, e isso só aumenta a natureza inimaginável desta tragédia."

Os 35 passageiros voltavam de um casamento em Hunter Valley quando o ônibus capotou ao fazer uma curva em uma rotatória fora da rodovia. Havia "forte neblina" na área no momento do acidente.

