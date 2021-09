OMS pede que países não apliquem terceira dose da vacina contra a covid

A OMS espera que até o fim do ano, ao menos 40% da população do mundo esteja imunizada.

Ele acredita que se a vacinação em massa com a terceira dose acontecer, outros países que ainda avançaram no processo da aplicação da primeira e segunda dose, serão ainda mais prejudicados.

Segundo o órgão, o ideal é que apenas o grupo de risco, como idosos, pacientes com doenças crônicas, transplantados e etc, recebem a dose reforço.

Preocupada com a desigualdade mundial na distribuição de vacinas, a Organização Mundial de Saúde (OMS) pediu que os países, entre eles o Brasil, não promovam a aplicação da terceira dose do imunizante contra a covid-19.

