Observadores da comunidade de países de língua portuguesa elogiam eleições no Brasil

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em relatório preliminar sobre o primeiro turno, a missão de observação eleitoral da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) afirmou que as eleições gerais no Brasil ocorreram "em conformidade com os preceitos legais" e satisfizeram os requisitos internacionais.

