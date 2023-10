O que foi a nakba, o grande êxodo palestino lembrado na guerra Israel-Hamas

Há um ano, quando o instituto alemão Goethe, um braço cultural de Berlim no exterior, organizou em Israel o debate "Compreendendo a dor dos outros, um painel de discussão sobre o Holocausto e a nakba", a resposta foi imediata. A chancelaria em Tel Aviv disse que o ato foi uma "desvalorização do Holocausto" e uma "tentativa manipuladora de criar uma ligação cujo único objetivo é difamar Israel".

Do lado palestino, há o esforço para manter sua memória viva -a Autoridade Nacional Palestina, que, hoje comandada pelo Fatah, é responsável pela Cisjordânia, chegou a emitir um decreto no último mês de maio para criminalizar a negação da nakba.

Em Gaza, o principal ponto do conflito da atual guerra Israel-Hamas, estão oito campos de refugiados. Ao menos dois deles, os de Al-Shati e de Jabalia, já foram alvos de ataques aéreos que partem de território israelense na primeira semana do conflito.

Muitos deles estão nos chamados campos de refugiados, locais que contam com a ajuda da UNRWA, espécie de agência independente da ONU -pois depende de financiamento externo- que atua ali desde 1949. Há, no total, 58 campos. A maior parte deles está na Cisjordânia.

O calendário está relacionado aos fatores que levaram ao êxodo árabe. A área então conhecida como Palestina pertenceu, até a Primeira Guerra Mundial, ao Império Otomano. Com sua desintegração e a consequente partilha territorial, ficou nas mãos do Reino Unido.

Consequência direta da diáspora no século passado, há hoje cerca de 5,9 milhões de palestinos considerados refugiados -pessoas que perderam seu lugar de residência e seus descendentes, de acordo com o critério da ONU. A enorme maioria está em nações do Oriente Médio.

A referência se deve ao fato de o atual conflito no Oriente Médio mais uma vez produzir um deslocamento forçado de palestinos, desta vez em Gaza, faixa de terra adjacente a Israel, densamente povoada com 2 milhões de pessoas e controlada pela facção terrorista Hamas.

Diante da guerra entre Israel e Hamas, palestinos como Abusalim trazem para seus discursos uma comparação histórica com o êxodo massivo de palestinos no fim da década de 1940, apelidado de "nakba" -palavra em árabe para "catástrofe" ou "desastre".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "A segunda nakba está ocorrendo diante dos nossos olhos, desta vez transmitida ao vivo, com cenas compartilhadas nas redes sociais", escreveu o analista político Jehad Abusalim no X, ex-Twitter.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.