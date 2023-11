'O que estamos fazendo em Gaza sabemos fazer em Beirute', ameaça ministro da Defesa de Israel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, alertou ao Hezbollah que os libaneses pagarão o preço de uma possível guerra. "O que fazemos em Gaza, sabemos como fazer em Beirute", afirmou.

A declaração, dirigida aos cidadãos libaneses, foi feita durante reunião com comandantes das Forças Armadas e soldados estacionados na fronteira com o país da Ásia Ocidental. As informações são do portal israelense Haaretz.

Há um temor crescente de que o conflito entre Tel Aviv e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza se espalhe para outros países do Oriente Médio. Ainda em outubro, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, alertou o Hezbollah de que se o grupo abrisse uma nova frente de guerra, levaria "devastação" ao Líbano.

O líder do Hezbollah disse neste sábado que seu grupo armado atingiu novos alvos em Israel nos últimos dias, e prometeu que a frente no sul contra o país permanecerá ativa.

Segundo a Reuters, esse foi o segundo discurso de Sayyed Hassan Nasrallah desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em outubro. No primeiro, no início deste mês, ele disse que havia a possibilidade de a luta na frente libanesa se transformar em uma guerra em grande escala.

Os precursores do Hezbollah surgiram depois de Israel ter invadido uma parte do sul do Líbano em 1982. O último confronto aconteceu em 2006, quando as forças israelenses ocuparam o Líbano por 34 dias.