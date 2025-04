'O papa de todos, mas principalmente dos excluídos', diz Lula em vídeo para homenagear Francisco

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou nesta segunda-feira (21) um vídeo em homenagem ao papa Francisco, que morreu aos 88 anos após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral) seguido de insuficiência cardíaca.

"Francisco foi o papa do acolhimento e, por isso, acordamos hoje um pouco órfãos do seu afeto. Um afeto que era livre de preconceitos e julgamentos num mundo que sofre com a discriminação e a intolerância", disse no vídeo, publicado em suas redes sociais.

Lula ressaltou que o pontífice fez alertas sobre a crise climática e condenou as guerras que vitimam, sobretudo, mulheres e crianças. Lula disse também que, apesar de ser um dia de tristeza, o papa Francisco deixará sua alegria como lembrança.

"Francisco foi o papa de todos, mas principalmente dos excluídos, dos mais pobres, dos injustiçados, dos imigrantes, dos que não têm voz, das vítimas da fome e do abandono [...] Francisco foi o papa da paz, do diálogo, da união e do amor a todas as formas de vida", afirmou.

O presidente confirmou que vai para Roma acompanhar o funeral de Francisco.