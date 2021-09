NY exige comprovante de vacinação para assembleia da ONU com participação de Bolsonaro

"Eu não tomei vacina e estou [com índice IgG, que mede a presença de anticorpos] 991. Eu acho que peguei de novo e nem fiquei sabendo", disse Bolsonaro, em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.

"De acordo com esse requerimento municipal, todas as pessoas que forem entrar nas dependências da ONU com o propósito de acessar o plenário da Assembleia-Geral deveriam apresentar prova de vacinação para entrar no local", afirma o documento. "Elas também devem mostrar a prova de vacinação antes das refeições ou de fazer exercícios em ambientes fechados no campus da ONU."

"Para ajudar a prevenir contra a transmissão da Covid-19, a cidade de Nova York instituiu uma exigência de vacina para determinadas atividades em ambiente fechado. De acordo com a lei local, prova de vacinação é exigida a qualquer pessoa que participe, em ambientes fechados, de jantares, exercícios físicos e atividades de entretenimento", diz o ofício do governo municipal, encaminhado por Shahid.

O documento do governo de Nova York destaca que "todas as pessoas" que queiram entrar nas premissas da ONU para participar da Assembleia deveriam mostrar "prova de vacinação para acessar o plenário".

"Eu apoio fortemente essas medidas como um passo importante no nosso retorno a uma Assembleia-Geral totalmente funcional", escreveu Shadid. "Estou pronto para trabalhar com o secretário-geral [da ONU, António Guterres] para implementar a exigência de prova de vacinação o mais rapidamente possível."

Os países receberam uma carta datada de terça (14) assinada por Abdulla Shahid, que exerce a presidência da atual sessão da Assembleia-Geral. Ele encaminhou aos delegados correspondências que recebeu do governo municipal de Nova York. Nos documentos, as autoridades da cidade dizem que a prova de vacinação deve ser exigida para eventos fechados, o que inclui a Assembleia-Geral da ONU.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Delegações estrangeiras que participarão da Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) foram avisadas que todos os participantes do encontro de líderes globais precisarão apresentar comprovante de imunização contra a Covid-19 para entrar no edifício da entidade, que fica em Nova York.

