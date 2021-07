Números de mortos em desabamento de prédio em Miami Beach sobe para 18

O governo americano confirmou nessa quinta-feira (1), as mortes de 18 pessoas no desabamento do prédio de Miami Beach, na Flórida (EUA). As buscas estão no oitavo dia e bombeiros trabalham incansavelmente na tentativa de encontrar todos os 99 desaparecidos na tragédia.

Entre eles está Lorenzo Leone, um menino brasileiro de 5 anos que estava com o pai no edifício. A mãe só escapou porque estava no Colorado no dia do desmoronamento.

Algumas das 18 vítimas encontradas sem vida até agora tiveram os nomes divulgados ontem (30), a maioria são idosos. Confira:

Stacy Dawn Fang, 54 anos

Antonio Lozano, 83 anos

Gladys Lozano, 79 anos

Manuel LaFont, 54 anos

Leon Oliwkowicz, 80 anos

Luis Bermudez, 26 anos

Anna Ortiz, 46 anos

Cristina Beatriz Elvira, 74 anos

Marcus Joseph Guara, 52 anos

Frank Kleiman, 55 anos

Michael David Altman, 50 anos

Hilda Noriega, 92 anos