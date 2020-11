Número de mortos em terremoto na Turquia sobe para 58

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS ) - O número de mortos na Turquia devido ao forte terremoto que atingiu o mar Egeu na sexta-feira (30) subiu para 58, segundo as autoridades locais. No país, 896 pessoas ficaram feridas, e dois adolescentes morreram na ilha grega de Samos, também atingida.

A possibilidade de encontrar sobreviventes é cada vez menor, de acordo com a Afad (agência de emergências e desastres da Turquia).

Em Bayrakli, distrito de Izmir, área mais afetada pelo terremoto de magnitude 7, equipes de resgate prosseguem com as buscas por sobreviventes nos escombros de oito edifícios, indicou a agência.

Um socorrista afirmou que pelo menos dez pessoas podem estar presas sob os escombros dos prédios que desabaram na sexta-feira.

Neste domingo (1º), um homem foi encontrado vivo depois de passar 33 horas sob os escombros de um dos 20 prédios residenciais destruídos em Bayrakli.

Muitos moradores da cidade passaram a segunda noite consecutiva em barracas montadas nas ruas por medo de novos tremores.

O presidente turco, Tayyip Erdogan, afirmou a jornalistas neste domingo que o governo do país está "determinado a curar as feridas de nossos irmãos e irmãs em Izmir antes que o frio e as chuvas comecem".

Cerca de 700 vítimas já tiveram alta hospitalar, enquanto oito permanecem em UTIs, de acordo com o ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca.

O tremor também foi sentido em Istambul e Atenas. Além disso, provocou um mini-tsunami que inundou as ruas de Seferihisar, cidade turca próxima do epicentro, e causou danos materiais severos na costa de Samos, na Grécia.