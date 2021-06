Número de mortos em desabamento de prédio em Miami Beach sobe para 5

A prefeitura do condado de Miami-Dade, informa que o número de mortos no desabamento do prédio em Miami Beach, subiu para cinco. Neste sábado (26), mais um corpo foi achado sob os escombros.

De acordo com o levantamento das autoridades, 156 pessoas seguem desaparecidas. As buscas por elas chegam ao terceiro dia e sonares e cães farejadores são utilizados para tentar encontrá-las.

Entre os desaparecidos estão vários latino-americanos inclusive um brasileiro. Equipes de resgate continuam procurando pelas vítimas, mas acreditam que o número de mortos deve subir nas próximas horas.

Quanto mais o tempo passa, menores são as chances de encontrá-los com vida, afirmam os bombeiros. Durante os trabalhos nesse sábado, um incêndio em meio aos destroços dificultou ainda mais as buscas que continuam dia e noite.