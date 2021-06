Número de brasileiros cresce 21,6% e volta a bater recorde em Portugal

Neste momento, para entrar no país, é preciso ser cidadão da União Europeia, ter visto de estudo ou trabalho concedido por um consulado no Brasil ou ainda se enquadrar em alguma das poucas exceções previstas pelo governo.

Com as fronteiras da União Europeia fechadas a turistas brasileiros desde março de 2020, a entrada de novos imigrantes com esse perfil -que respondem por parte significativa das novas residências- ficou bastante limitada.

"Nós temos identificado que esses brasileiros e brasileiras que constam nos relatórios dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras já estavam em Portugal mesmo antes da pandemia. O que acontece é que as regularizações e as autorizações de residência chegaram neste momento", diz Cyntia de Paula.

Segundo especialistas, o crescimento do número de brasileiros residentes, mesmo em ano de pandemia, é explicado em larga medida pela demora do processo de regularização.

