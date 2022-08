Novo vírus de origem animal surge na China e infecta 35 humanos

Duas províncias chinesas detectaram no total 35 humanos infectados com um novo vírus de origem animal do tipo Henipavirus. A notícia foi divulgada nesta terça-feira (9), após um estudo científico.

De acordo com a Agência EFE, os casos foram encontrados em Shandong (leste) e Henan (centro), nenhum deles é considerado grave. O vírus foi detectado através de amostras retiradas da garganta de pacientes que tiveram contato recente com animais e apresenta sintomas como febre, cansaço, tosse, perda do apetite, dores de cabeça e musculares e náuseas.

Ainda não foram identificadas vacinas ou tratamentos contra o vírus e não há provas de que exista a transmissão de pessoa para pessoa, mas a hipótese não é descartada..

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que o vírus Hendra em humanos provoca infeções que vão desde assintomáticas a respiratórias agudas e encefalite grave, com uma taxa estimada de fatalidade entre 40 e 75%.

Segundo o site de notícias estatal The Paper, o Henipavirus é uma das principais causas do crescimento de doenças animais a humanos na região de Ásia-Pacífico. Um dos vetores de transmissão do vírus são os morcegos da fruta.